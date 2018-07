Des dispositifs exceptionnels à Paris, pour les 14 et 15 juillet 2018

En prévision de la finale de la Coupe du monde, un écran géant près de la Tour Eiffel a été installé. On y attend 90 000 personnes. Vu les évènements qui vont s'y succéder, un dispositif exceptionnel a été instauré. Ainsi, 12 000 policiers et 4 000 secouristes seront mobilisés pour le défilé sur les Champs Elysées, puis pour le grand feu d'artifice et enfin pour la soirée de la finale de la Coupe du monde. La circulation sera même fermée dans l'Ouest parisien en cas de victoire des Bleus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.