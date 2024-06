Dissolution surprise : qu’en pensez-vous ?

Ils ne s'y attendaient pas. Alors autour du café, ce lundi matin, ces collègues tentent de comprendre l'annonce d'Emmanuel Macron. Ce choix est inattendu mais respecté. Il faudra donc retourner voter dans trois semaines. Sur le marché, beaucoup de questions se posent. Ce retour aux urnes n'est-il pas trop hâtif ? "Ça paraît rapide parce que je me demande si les formations politiques vont avoir le temps de s'organiser", dit un passant. Le temps est court, mais pour ces habitants de Sète (Hérault), l'enjeu est important. Le Rassemblement National aura-t-il la majorité à l'Assemblée ? La question est dans toutes les têtes. La future majorité préoccupe déjà. "On ne sait pas, on ne les a pas eu. Après, il y a l'autre camp au niveau du président où il faut qu'ils se battent", explique une riveraine. Sur les terrasses de cafés, la politique n'a pas fini d'être le sujet de ce mois de juin. TF1 | Reportage P.Lefrançois, M. Scarzello