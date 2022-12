Distributeur de billets : voici le plus beau du pays !

Généralement, ces machines n'attirent pas les regards. Mettons-nous d'accord, un distributeur de billets n'a particulièrement rien de joli. Mais attention, celui-ci est officiellement le plus beau distributeur de l'Hexagone. "C'est chouette, c'est bien, c'est un plus pour la ville" ; "Il est magnifique, il se fond bien dans le décor" ; "Il est gai avec des petites fleurs, on a l'impression que c'est une petite maison où il y a quelqu’un qui habite. C'est très beau", se réjouissent quelques passants. Il est très beau, mais pas que. C'est très pratique, il est sécurisé, il est bien placé et il est bien approvisionné. Cet emplacement et cette esthétique si particulière, ce n'est pas le seul choix de la mairie. C'est aussi celui du comité des habitants du quartier, voilà 30 ans qu'ils l'attendaient. Un tel distributeur forcément, ça change la vie d'un quartier. Un plus pour les commerçants installés juste en face. Beau, original, fonctionnel, il cache encore une dernière particularité : celui d'être le seul distributeur du pays à autant faire parler de lui. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon