Distribution de bracelets sur les plages pour ne pas perdre les tout-petits

À La Teste-de-Buch (Gironde), les CRS chargés de la surveillance des plages, distribuent gratuitement des bracelets aux familles. Destinés aux tout-petits, leurs prénoms et le numéro de téléphone de leurs parents y sont inscrits. Une technique qui peut s'avérer efficace pour retrouver les enfants égarés. Le dispositif repose sur la vigilance de tous les baigneurs pour alerter rapidement soit les parents soit les sauveteurs.