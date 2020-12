Distribution de colis de Noël pour les anciens

À Arras, l'heure est à la préparation des colis de Noël. Il s'agit d'une vieille tradition destinée aux anciens. Dans une belle boîte bleue avec des étoiles dessus truffée de pailles à l'intérieur, on y trouve cette année que des produits locaux : jus de pomme, chocolats ou encore du miel. Dans cette commune, ces colis sont livrés à domicile pour privilégier le contact humain. On en profite également pour s'intéresser un peu plus aux gens, notamment grâce à un questionnaire. Notons que plusieurs villes ont décidé d'annuler la distribution des colis de Noël à cause du coronavirus. Du côté des seniors, l'initiative les ravit. "C'est une manifestation, qui m'intéresse et qui me plaît. Chaque année, début décembre, c'est vrai qu'on pense à tout ça", nous a confié une retraitée. Pour un autre couple, "ça correspond à un geste pour être relié à l'extérieur en quelque sorte". Et par les temps qui courent, la chaleur humaine est une chose essentielle. Ainsi, 3 500 colis seront distribués. L'opération aura coûté 56 000 euros à la ville. Mais on s'y dit qu'un peu de joie pour Noël, "ça n'a pas de prix".