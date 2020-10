Distribution d’eau à Malaussène

Les dégâts laissés par la tempête Alex sont importants à Malaussène (Alpes-Maritimes). La vie des habitants est chamboulée, les routes toujours coupées et le village vit au rythme des ravitaillements organisés par les secours. Ce jeudi matin, des dizaines de packs d'eau ont été livrés. Une denrée indispensable alors que les habitants n'ont pas encore accès à l'eau potable. Le village a également reçu des aliments. De quoi trouver un semblant de vie normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.