Distribution gratuite de fioul dans le Doubs

Avec l'arrivée du froid dans le Doubs, le chauffage représente un budget que certains n'ont pas. Alors pour venir en aide aux plus démunis, l'association Solidarité Fioul et ses huit fournisseurs reversent une partie de leur bénéfice en bons d'achat. Une partie des bons sont offerts à des bénéficiaires des Restos du cœur, d'autant plus dans le besoin avec la crise sanitaire. Cette année, 20 000 euros ont été récoltés pour offrir du fioul à 80 foyers du département. Voilà bientôt dix ans que l'arrivée de l'équipe de l'association est très attendue dans le département en période froide. D'ailleurs, pour Samuel, cette aide précieuse est même devenue vitale. Avec 350 litres de fioul pour un mois de chauffage, l'économie est non négligeable. Par ailleurs, au niveau rapport humain, cette action solidaire fait ressentir à certains qu'ils ne sont pas abandonnés ou rejetés.