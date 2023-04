Dites-le avec des fleurs... séchées

Acidulées ou pourpres, armées de piquant ébouriffé ou de pompons, elles n'ont rien à envier aux fleurs fraîches. On s'y plongera la tête en haut. Réaliser un bouquet de fleurs séchées, c'est créer un feu d'artifice où les possibilités sont infinies. La fleur séchée est plus difficile à travailler, parce qu'elle n'est pas facile à mener. Alors, il faut du temps pour obtenir des explosions de couleurs qui fusent à travers le papier de soie qui les enrobe. La patience des clientes sera récompensée par un bouquet durable. Sophie répond désormais à des commandes de la part des collectivités. Ici, c'est une mairie qui lui a demandé des compositions à base d'hortensia, d'eucalyptus et de pampas. Des bouquets monumentaux un peu plus chers à l'achat, mais qui embellissent pour longtemps. Ils durent pendant plusieurs années. Les compositions peuvent être vives et étonnantes. Les fleurs séchées deviennent alors un accessoire à la mode, sous forme de broche ou de couronne à poser sur sa tête. Une jolie tendance pour les mariages. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier, G. Delobette