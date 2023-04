Dites-moi ... où est passé votre accent ?

Il suffit parfois d'entendre un mot pour deviner votre région d'origine. Pourtant, certains brouillent les pistes. Les accents ne se transmettent pas et parfois, elles disparaissent. D'autres, au contraire, en font une fierté. "Je trouve qu'on a l'accent de la gentillesse, de l'humour local et du beau soleil toulousain", affirme une Parisienne. Bruno Druilhe a quitté l'Aveyron pour monter à Paris. Mais 43 ans plus tard, pas question pour lui de toucher à son accent. "Je ne fais rien pour l'abandonner, ça m'embêterait", nous confie-t-il. C'est même devenu sa marque de fabrique. Il ajoute : "Je le cultive tous les jours". Alors, pourquoi certains gardent-ils leur accent et d'autres non ? Selon Christine Moussot, coach vocal, certaines personnes sont équipées de neurones miroirs et les oreilles incitent à adopter l'accent environnant. Sachez néanmoins que plus votre accent est prononcé, plus il sera difficile de s'en séparer. Mais si notre manière de parler nous échappe parfois, il reste toujours les expressions régionales. TF1 | Reportage J. Maviert, A. Mersi, P. Mislanghe