Divorce : qui paie quoi ? Le 13H à vos côtés

Concernant les divorces, on sait que c'est souvent très compliqué. On rappelle qu'un mariage sur deux se termine ainsi. Alors, qui paie quoi concernant les enfants ? Quand ils sont devenus grands en particulier, quelles sont les règles ? Très souvent, en cas de divorce et de séparation, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants se fait sous la forme d'une pension alimentaire. En général, celle-ci est versée à celui qui a la garde habituelle des enfants tout cela, dit la loi, pour faire face aux frais quotidiens. Petite précision, lorsque les enfants sont devenus grands, le versement ne s'arrête pas quand l'enfant devient majeur. Elle s'arrête plutôt quand il a fini ses études et qu'il est devenu indépendant. Quand on parle de frais quotidien, qu'est-ce que cela couvre ? On pense immédiatement à l'alimentation, les vêtements, les frais de scolarité dans un établissement public, selon la loi, l'abonnement au téléphone portable, ou la cantine. Ce sont toutes les dépenses de la vie courante qui sont donc comprises dans le versement de la pension alimentaire. T. Coiffier