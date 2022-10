Dix degrés d'écart, de la doudoune au débardeur

Ce mardi matin, certains Dijonnais sont encore un peu perdus. Collection d'été ou d'hiver, visiblement, Mathis a choisi les deux. Malgré un thermomètre en dessous des dix degrés, Enzo, n'a pas froid aux yeux, il a opté pour une tenue légère. "Je ne ressens même pas le froid, j'ai l'habitude. J'ai chaud, donc voilà", affirme-t-il. Dans l'après-midi de ce mardi, 19 degrés sont attendus, contre seulement neuf dans la matinée. Ce sont dix degrés de différence que les Dijonnais ressentent de plein fouet. Pull, doudoune, veste et bonnet, Alexis est paré pour le froid. "Il faut s'habiller chaudement le matin pour avoir bien chaud. Car dès qu'on a froid, c'est horrible", rapporte-t-il. Et lorsque le thermomètre grimpe, on passe à l'effeuillage. Ce mardi après-midi pour Simone, ce sera un défilé "collection été" avec le retour du soleil et de la chaleur. "J'ai plusieurs couches, le pull, le gilet, la veste, l'écharpe... Et au fur et à mesure de la journée, je vais me découvrir", exprime-t-elle. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, G. Martin