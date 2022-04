Dix-huit centimes de moins à la pompe : ruée sur les carburants

Dans une station-service marseillaise ce vendredi matin, il fallait être patient pour faire le plein. Avec un litre qui affiche 18 centimes en moins, forcément, les automobilistes se sont rués sur les pompes. "On va essayer de faire un gros plein. On a attendu la dernière minute, comme tous les Français" ; "J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour faire le gasoil. Comme quoi les pansements ça marche, mais jusqu'à quand, je ne sais pas", lancent certains. Des prix qui s'affichent en dessous des deux euros, c'est une économie significative sur un plein. Un peu plus loin, une station-service a réduit ses prix de 20 centimes depuis huit heures, une baisse très attendue par ses clients. Mais pour d'autres, ce n'est pas encore suffisant. "C'est quoi 18 centimes, ce n'est rien du tout", se plaint un client. Quoi qu'il en soit, les automobilistes pourront bénéficier de cette remise gouvernementale de 18 centimes jusqu'au 31 juillet. TF1 | Reportage L. Huré, H.P Amar