Dix jours de canicule : la lassitude des habitants du Sud-Est

Sur la plage, tôt ce mardi matin, il y a plus de personnes dans l’eau que sur les serviettes. Le mercure affiche déjà 30 °C. Seuls ou en famille, les gens y viennent pour fuir la chaleur. Dans cette fournaise, les nuits sont difficiles à supporter. Venir au bord de l’eau le matin est nécessaire pour certains. Mais la baignade matinale n’est pas des plus rafraîchissantes. La température de l’eau est à 28 °C. Pour se rafraîchir, il vaut mieux prendre une douche. Depuis dix jours, les Alpes-Maritimes sont en alerte canicule. Aujourd’hui, les températures vont encore grimper. Une certaine lassitude s’installe chez les habitants. "Si toutes les années, il va faire plus que cette année, qu’est-ce qu’on va devenir ?", se demande une retraitée. Une chaleur suffocante en Une des journaux. Les Azuriens sont habitués au soleil et à la chaleur. Mais avec cette canicule particulièrement persistante, les corps commencent à fatiguer. En après-midi, 40 °C sont attendus dans certaines communes des Alpes-Maritimes. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde