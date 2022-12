Dix morts dans un incendie en pleine nuit

L'entrée de l'immeuble a été dévorée par les flammes. À 3h12 du matin, les habitants sont pris au piège. C'est la panique. Terrorisés, certains sautent dans le vide. Rachid vit au premier étage. Il a été réveillé par les odeurs de fumée. Très vite alertés, les secours interviennent en moins de quinze minutes. Au total, 170 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Malgré tout, le bilan provisoire est très lourd : dix morts, dont cinq enfants, âgés de trois à quinze ans, et des dizaines de blessés. À quelques mètres de là, les victimes sont accueillies dans une salle polyvalente où une cellule psychologique a été mise en place. En effet, la plupart des résidents sont traumatisés. Dans le quartier, les immeubles mitoyens sont évacués. Selon plusieurs témoins, le feu se serait déclaré au rez-de-chaussée. Certains avancent même une hypothèse. Ce vendredi midi, le quartier est toujours bouclé. Les enquêteurs vont travailler plusieurs jours pour déterminer les causes de l'incendie. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys