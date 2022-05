Dix-neuf écoliers tués dans une fusillade : les Etats-Unis sous le choc

Des cris de désespoir. L'attente est insoutenable pour les parents qui viennent d'apprendre qu'une fusillade a eu lieu dans l'école de leurs enfants. "Je suis confus et inquiet. Je veux trouver ma petite fille. Je n'arrête pas de poser des questions, mais personne ne me répond", confie Ryan Ramirez. Sur une vidéo amateure, on distingue la silhouette furtive du tireur à l'une des entrées de l'école. À l'intérieur, il ouvre le feu et abat 19 écoliers âgés d'une dizaine d'années tout au plus, ainsi que deux enseignants. L'assaillant est ensuite neutralisé par la police. "Le tireur était Salvador Ramos, un garçon de 18 ans qui résidait à Uvalde. Il est établi qu'il a tiré sur sa grand-mère juste avant d'aller à l'école", explique Greg Abbott, gouverneur du Texas. Sur les réseaux sociaux, ce jeune homme disait avoir acheté deux fusils d'assaut la semaine précédente. Quelles étaient ses motivations ? Cette question est pour l'instant sans réponse pour les enquêteurs. Devant les bâtiments publics, les drapeaux sont mis en berne. Cette nouvelle tuerie sidère les autorités américaines. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Plet