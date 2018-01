Les DNA organisent le vote du plus beau marché d' Alsace

En l'honneur de l'Alsace, les DNA (Dernières Nouvelles d'Alsace) ont organisé le vote du plus beau marché. Toutes les régions y sont représentées. En partenariat avec le JT de 13h de TF1, le vote se fait en ligne et est ouvert pendant un mois jusqu'au 15 février. Plusieurs personnes l'ont déjà effectué dans le but de désigner une nouvelle sélection à l'échelle nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.