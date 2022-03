Document : au cœur d’un convoi solidaire parti de Metz pour l'Ukraine

Chargés à bloc, 150 mètres cube de vêtements, de matériels et de médicaments sont transportés dans quatre autocars, ayant pour destination la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Il est 4 heures du matin, et Thierry Schidler, chef d'entreprise et propriétaire des cars, qui va gérer ce convoi, court partout. Avec lui, une quinzaine de bénévoles de Moselle sont prêts au départ. L'idée de ce convoi du cœur est née en une semaine à la métropole de Metz. Pour avaler les 1 500 kilomètres, il faut récupérer quatre chauffeurs supplémentaires. Ils ne seront pas trop de deux par bus pour se relayer pendant une vingtaine d'heures. Jacky Teilley, conducteur de car, a tout de suite accepté. Un arrêt s'impose pour arriver en Pologne, surtout que les contacts sur place, près de la frontière, ont changé le programme. À la station-service, les téléphones chauffent. Ce ne sera plus Przemysl, mais Mlyny un peu plus au nord, à dix kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. TF1 | Reportage M. Dupont