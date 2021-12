Document : en immersion avec les stagiaires des forces spéciales françaises

Leur principale arme, c'est voir sans être vu. Vous ne verrez pas leur visage car ils sont dans l'antichambre des Forces spéciales. Ils ont entre 22 et 27 ans et ont enchaîné pendant plus d'un an, formation et sélection drastique. Nous avons suivi l'un de leurs ultimes exercices à Djibouti pendant 24 heures, en plein désert. Quelques heures plus tôt, nous avons rencontré ces hommes de l'ombre, en pleins préparatifs. Rarement on a vu des sacs organisés de façon aussi maniaque. Chaque détail compte, y compris de simples étiquettes, toutes enlevées. Leur mission, collecter un maximum d'informations sur un groupe terroriste fictif. Ils vont devoir se rapprocher du camp djihadiste et trouver leur chemin de nuit. Alors qu'il fait nuit noire, sans lune, nous voyons désormais presque comme en plein jour. L'ascension est éreintante, plusieurs kilomètres sont à parcourir dans la rocaille. Des sacs d'une cinquantaine de kilos qui leur font perdre l'équilibre, alors que chaque bruit peut les mettre en danger. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Le Goïc