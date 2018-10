Le documentaire "16 levers de Soleil" fait sa sortie au cinéma

Poétique et envoûtant, le documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff intitulé "16 levers de Soleil", sort ce 3 octobre 2018. Il a été réalisé pendant les six mois que Thomas Pesquet a passés dans la Station spatiale internationale. Son avant-première à Paris a été digne d'un film hollywoodien. D'ailleurs, certains l'ont déjà comparé à "2001, l'Odyssée de l'espace". L'astronaute français, qui a partagé le point final de sa mission avec tous les terriens, est devenu une star. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.