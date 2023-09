"DogMan" : des chiens à l'affiche

Dans la vie de Luc Besson, il y a toujours eu des chiens. Ce sont des compagnons de vie que le réalisateur a longtemps rêvé de mettre en scène. Chose faite avec "DogMan". Le film raconte l'histoire d'un enfant maltraité qui trouve son salut auprès d'une meute de chiens. Luc Besson a donc cherché un acteur proche, comme lui, des animaux : Caleb Landry Jones. "Il a eu une enfance un peu comme moi, solitaire. Je pense qu'on a survécu à cette solitude grâce à nos chiens", confie-t-il. "Les chiens ont quelque chose d'incroyable, c'est cet amour inconditionnel", explique également le réalisateur. Vous disputez l'animal, puis vous revenez deux minutes après, il vous regarde et vous remue la queue. Il vous aime. Par ailleurs, filmer une meute de chiens n'est pas de tout repos. Pour "DogMan", il a fallu 22 dresseurs pour canaliser plus de 60 animaux avec des scènes spectaculaires et complexes, réalisées par Sofiane Tarefet. Luc Besson signe avec "DogMan" son 19ème long-métrage, et complète ainsi sa galerie de héros sombres ainsi que solitaires. TF1 | Reportage S. De Vaissière, N. Clerc