Doit-on payer la note à l'administration fiscale suite à une erreur de saisie ? Le 13H à vos côtés

"Suite à une erreur de saisie des impôts, trois ans après, l’administration fiscale réclame 900 euros. Que dois-je faire étant donné que c’est une erreur de leur part ?" demande José, un auditeur. Effectivement, il faut qu’il paye. L'administration fiscale a tout à fait le droit de se tromper. Dans le cas de José, il y a une inversion entre son salaire et ses frais réels. Il a eu 900 euros de moins à payer sur ses impôts. C’est ce que lui réclament les impôts. Non seulement, il doit payer, mais il doit le faire dans les temps. S’il ne le fait pas, il peut avoir une majoration de 10% . Il a 30 jours à compter de la réception de cette lettre. En gros, l’administration fiscale a trois ans pour rectifier une erreur. Par exemple : pour l’impôt sur les revenus 2021, le Fisc peut agir jusqu’au 31 décembre 2024. Dans la mesure où c’est l'administration fiscale qui a commis une erreur, elle peut faire de tolérance et de mansuétude. Elle peut même étaler la dette de José sur plusieurs mois voire quelques années. Cela sera plus facile pour lui de rembourser ces 900 euros. T. Coiffier