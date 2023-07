Doit-on payer l'eau plus cher en été ?

"On ne remplit pas trop la casserole", confie Christine. C'est justement parce que l'eau est précieuse qu'elle devient de plus en plus coûteuse. "L'eau va certainement fortement augmenter jusqu'à 27 à 30%", rapporte Éric. Alors, chez eux, les petits gestes ne s'arrêtent pas à la cuisson des pâtes, direction la salle de bain et pas question d'oublier le jardin où l'eau de pluie sert à arroser les plantes. Dans le sud du Finistère, cette communauté de communes est l'une des rares dans le pays à avoir pris la décision d'augmenter le prix de l'eau durant l'été. Ici, en saison, la population triple de 30 000 à 100 000 habitants. En période estivale, l'eau est évidemment plus rare et surtout plus difficile à traiter. Le tarif de l'été a augmenté de 30% par rapport à l'hiver pour atteindre environ trois euros le mètre cube. Juste à côté, ce camping a déjà pris les devants. Mais malgré la sensibilisation, il sera sûrement obligé d'augmenter les tarifs. Alors, chaque geste compte à la fois pour la planète, mais aussi pour le portefeuille. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher