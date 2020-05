Dole vit au ralenti depuis le confinement

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Dole (Jura) sont également confinés. Le port de la commune est d'ailleurs méconnaissable avec l'absence de touristes. Habituellement en cette période de l'année, les balades en bateau sont très prisées sur le canal des Tanneurs. Mais à cause du confinement, toutes les embarcations sont à l'arrêt. Les propriétaires en profitent pour les entretenir en vue de la reprise des activités.