Domaine de Chambord : à la découverte des abeilles noires de Sologne

Dans le vaste domaine de Chambord, en Loir-et-Cher, vivent les abeilles noires de Sologne. Réparties dans 40 ruches en pleine bruyère, elles se caractérisent par leurs petites tailles, leurs couleurs cuir bronze et leurs thorax velus. Protégés des essaims extérieurs et de la pollution, ces insectes ont préservé leur identité et le goût unique de leur miel. Cette année 2019, la quantité de leur production a connu une baisse à cause du climat.