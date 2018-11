Dombes : les pêcheurs vident les étangs

Il y a 1 000 ans dans l'Ain, les moines ont creusé des étangs pour nourrir les habitants de la Dombes. Et depuis, les pêcheurs s'y retrouvent pour vider les étangs et attraper les poissons au filet, chaque mois de novembre. Même si la moitié des étangs est à sec à cause de la sécheresse, la pêche a été bonne. Les carpes et les sandres sont vendus à dix euros le kilos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.