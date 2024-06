Dôme de chaleur : 30 millions de personnes concernées

Cette femme vient de faire un malaise à cause de la chaleur écrasante. Et elle n'est pas la seule : onze personnes ont dû être hospitalisées. Ils étaient des milliers de supporters de Donald Trump à Phoenix dans l'Arizona (États-Unis) confrontés, jeudi, à une canicule inédite. Il faisait 45 °C à l'ombre. Les organisateurs ont mis en place des tuyaux d'arrosage et distribué des bouteilles d'eau. Sur les hauteurs de la ville, des chemins de randonnée sont interdits d'accès. Ils sont considérés trop dangereux, car il fait déjà 31 °C à neuf heures du matin. Des touristes sont venus marcher très tôt, avant la fermeture. Sur plus de 1 500 kilomètres, des températures record sont enregistrées sur tout le Sud-ouest américain. En cause, une masse d'air chaud stagne au-dessus de la région, piégée par les hautes pressions atmosphériques. Le thermomètre doit encore grimper ce week-end. Près de 50 °C sont attendues dans la Vallée de la mort, un record à cette période de l'année. TF1 | Reportage E. Assalit