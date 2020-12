Dominique Baulande collectionne les petites voitures Eureka

Le musée de Dominique Baulande est rempli de jouets Eureka. On y retrouve plusieurs modèles de petites voitures. Parmi les jouets rêvés des enfants il y a près d'un siècle, les voitures à pédales. La Panhard Grand Prix de 1935 est très rare. Elle fait la fierté de Dominique. Depuis plus de 30 ans, le collectionneur s'est donné une mission : rassembler tous les jouets créés par Eureka. La marque française se fait d'abord connaître avec des jeux de tirs pour les enfants, des cibles, des carabines ou des pistolets à air comprimé. L'usine se lance dans les voitures pour enfants en 1922, puis les modèles suivent l'essor de l'industrie automobile. Les jouets les plus accessibles se vendaient dans les grands magasins, tandis que d'autres sont commandés par des familles fortunées. Eureka organisait même des courses de voitures à pédales à Paris avec ses modèles Grand Prix. Après 30 ans passés à la recherche de la perle rare, Dominique commence à vendre une partie de sa collection. Il garde seulement ses plus beaux trésors.