Dominique Bernard, un professeur modèle et engagé

Transmettre, c'était sa mission... partager sa passion pour la littérature. "C'était un travailleur, on le croisait souvent dans la salle des professeurs après ses cours. Il avait toujours un bon mot, un petit sourire, je me souviendrai toujours de son petit rire. Il ponctuait ses phrases parfois d'un petit mot d'esprit avec un petit rire", témoigne Philippe Lourdel, professeur de mathématiques. Tous, ce vendredi matin, décrivent un professeur de français très investi. Dominique Bernard exerçait dans cet établissement à Arras (Pas-de-Calais) depuis près de quinze ans. Il était agrégé de lettres modernes, mais par choix, il enseignait au collège. Cet homme de 57 ans aimait garder le contact avec ses anciens élèves, et était très impliqué dans la vie de cette cité scolaire. Dominique Bernard donnait des conférences où il aimait mélanger littérature et cinéma. Il est né près d'Arras, et tout naturellement, il voulait revenir ici pour travailler. Ce professeur vivait dans le petit village de Berneville où les drapeaux sont en berne ce jour. Il était marié et père de trois enfants. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Chevreton, B. Sisco