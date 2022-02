Don du sang : il y a urgence !

La Maison du don accueille normalement 150 donneurs au quotidien. Ils seront encore moins d'une centaine ce mercredi. En conséquence, les stocks de poches de sang sont au plus bas. Il en manque environ 30 000 dans le pays. Jean-Sébastien a entendu le cri d'alarme lancé par l’Établissement français du sang. "J'ai compris qu'on manquait de sang et c'est fondamental pour moi. Je suis bien content, en cas de problème, de pouvoir bénéficier de donateurs", affirme-il. C'est notamment l'épidémie de Covid qui est en grande partie responsable de cette situation. Des salles normalement dédiées aux collectes mobiles ont été réquisitionnées pour la vaccination ou des tests. Et le télétravail a aussi dissuadé de nombreux donneurs, sans oublier les infirmières ou les médecins du centre touchés par la pandémie. Environ 15% des effectifs sont actuellement à l'arrêt avec, là encore, un impact sur la collecte. Le risque, c'est de devoir déprogrammer certaines interventions chirurgicales. L’Établissement français du sang appelle donc les donneurs à prendre rendez-vous au plus vite. Il faut noter que le pass vaccinal n'est pas obligatoire. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi