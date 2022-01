Don du sang : les stocks au plus bas

Peu à peu, les brancards se remplissent, et les poches aussi. À Falaise (Calvados), la mobilisation est importante pour donner son sang. Plusieurs infirmières s'occupent avec attention des donneurs. Parmi elles, Stéphanie, qui s'appuie sur son expérience pour rassurer ceux qui donnent leur sang. Pour éviter les attroupements, chaque personne a dû prendre un rendez-vous, motivée par la solidarité. "Un jour, c'est peut-être moi qui vais en avoir besoin. On pense aux autres, c'est surtout pour ça", explique un donneur. L’Établissement français du sang organise tous les ans 40 000 collectes et les réserves ne sont pas suffisantes en ce début d'année. Plus de 110 000 poches sont nécessaires. Seules 78 000 sont disponibles. "Ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins sanguins sont des besoins quotidiens. On a besoin de 10 000 dons tous les jours", explique le Dr Nathalie Callé. Chaque année dans le pays, un million de personnes sont soignées grâce aux dons du sang. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira