Donald Trump coupable : sa campagne condamnée ?

Coupable mais le poing levé, acclamé comme une rockstar, quelques instants après l'annonce de son jugement. Donald Trump devient aux yeux de la Justice le premier président américain coupable pénalement. Lui, a une tout autre vision des choses. Il vient d'être déclaré à l'unanimité des jurés 34 fois coupable de l'ensemble des chefs d'accusation comme le montre le compte-rendu du jugement. Il sera donc condamné pour avoir falsifié des documents visant à cacher le paiement de Stormy Daniels, une ancienne star du X. Il connaîtra sa peine en juillet, soit quatre mois avant l'élection américaine du 5 novembre, la date du vrai jugement selon Donald Trump qui donne rendez-vous Pas question d'arrêter la campagne non plus pour ses supporters présents devant la Trump Tower. Des partisans galvanisés par cette condamnation. C'est la même détermination à Mar-a-Lago, le fief de l'ancien président. Donald Trump annonce qu'il va faire appel de ce jugement. Et même s'il venait à écoper une peine de prison, il pourra continuer sa campagne et être candidat depuis sa cellule. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Bourdarias, A. Poupon