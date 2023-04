Donald Trump inculpé, une première pour un ex-président

Avec des soutiens indéfectibles, une poignée de partisans inconditionnels de Donald Trump sont venus près de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride pour contester son inculpation. "C'est une chasse aux sorcières" ; "On ne va pas s'arrêter là, on doit continuer de se battre... Parce qu'ils vont continuer de s'en prendre à lui". Depuis jeudi, il ne décolère pas. Un grand jury du tribunal de New York vient d'inculper l'ex-président des Etats-Unis. Donald Trump, est accusé d'avoir acheté, à 130 000 euros, le silence de Stormy Daniels, une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une liaison ; puis d'avoir fait passer cette dépense en frais de campagne. Quant à ses opposants, massés devant le tribunal, ils célèbrent ce qu'ils considèrent être une victoire. "J'étais persuadé que Trump serait traduit devant la Justice". Donald Trump est convoqué mardi prochain devant les tribunaux. Par contre, son inculpation n'empêche aucunement sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. TF1 | Reportage H. Dreyfus, T. Gippet