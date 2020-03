Donald Trump interdit aux Européens d'entrer aux Etats-Unis

La pandémie de coronavirus est encore au centre de tous les débats. Pendant que la Bourse continuait à s'effondrer et les chiffres de l'épidémie à exploser, une information choc est venue troubler la nuit du mercredi. Les Etats-Unis décident d'interdire aux Européens d'entrer dans leur territoire dès vendredi à minuit. Pour Donald Trump, l'Europe est un nouveau nid de ce virus qui inquiète le monde.