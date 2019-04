Donation pour Notre-Dame de Paris : la barre du milliard d'euros franchie en moins de 24 heures

Depuis les premières heures de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, Laurent Seignis envisage de faire un don pour prendre part à la reconstruction de l'édifice. Il décide d'ouvrir une cagnotte avec un ami pour collecter des fonds destinés à la réparation du monument. En seulement 24 heures, 1 800 cagnottes ont été créées et la totalité des collectes s'élève à près d'un milliard d'euros. Quel est le profil des donateurs ? Comment expliquer cet élan de générosité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.