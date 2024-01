Donation : quels sont les avantages de la nue-propriété ? Le 13H à vos côtés

La donation en nue-propriété nous fait-elle gagner quelque chose sur les droits de succession ? Le droit de propriété est composé de deux éléments. Il y a d'une part la nue-propriété, c'est le droit de vendre le bien, et d'autre part l'usufruit, c'est-à-dire la possibilité d'habiter le bien, de l'occuper et d'en jouir. Il est possible de décomposer ces éléments, on parle d'un démembrement du droit de propriété. Et c'est ce qui se passe dans le cas d'une donation en nue-propriété. Concrètement, comment ça se passe ? Vous êtes parents ou grands-parents, vous donnez en nue-propriété votre logement à vos enfants ou petits-enfants, mais vous conservez l'usufruit. Pour mieux comprendre, on est propriétaire, mais on n'en profite pas, ou on n'est pas propriétaire, mais on en profite. Cette opération permet de réduire les droits de donation et de supprimer les droits de succession. Plus vous allez donner tôt la nue-propriété de votre bien à vos enfants, moins vous allez payer de ces fameux droits. En outre, à l'ouverture de la succession, votre enfant ou petit-enfant devient propriétaire sans rien devoir de plus à l'administration fiscale. T. Coiffier