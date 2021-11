Dons aux associations : les Français de plus en plus généreux

La pandémie n'a pas freiné votre générosité. Bien au contraire, la population a donné davantage l'année dernière : 510 euros en moyenne contre 404 euros en 2013. "Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi" ; "on continue à donner même si on se sert un peu plus la ceinture", témoignent les passants. Si plus de la moitié des donneurs ont plus de 60 ans, selon une récente étude, les plus jeunes ont fait des efforts. On comptabilise 347 euros pour les moins de 30 ans mais les plus généreux restent les plus de 70 ans avec 665 euros en moyenne par an. Pour vous encourager, l’État a décidé de prolonger la loi qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75% du montant du don, dans la limite de 1000 euros, soit 750 euros en maximum. Les dons aux associations qui prodiguent des repas, des soins et des logements ont bondi de 36,5%. Entre les initiatives déclarées ou pas, le montant estimé des dons s'élève à cinq milliards d'euros pour l'année 2020. TF1 | Reportage C. Abel, D. Piereschi, B. Lachat