Dons d’argent et de temps : les Français plus généreux que jamais

Il suffit d'interroger quelques passants pour trouver rapidement de généreux donateurs. Malgré la crise en 2020, les Français ont continué à soutenir les associations et les causes qui leur tiennent à cœur comme le cancer ou encore les animaux. En moyenne, les dons des particuliers pour les associations ont augmenté de 13,7%. Une générosité record de la part des Français. A Ars-sur-Moselle (Moselle), les Restos du cœur aident 230 familles. Cette année, l'association a reçu un peu plus d'argent et des dons en nature plus importants. "Ça ne fait que compenser toutes les recettes qu'on n'a pas pu avoir", précise Alain Maurice. La générosité passe aussi par l'engagement associatif. Laura est une nouvelle bénévole ici. D'habitude, elle travaille dans les stations de ski mais cet hiver, elle a choisi de donner de son temps pour les autres. Dans ces structures, un coup de main est toujours le bienvenu. Dans l'Hexagone, plus de deux millions de personnes bénéficient d'aides selon les banques alimentaires.