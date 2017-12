Dordogne : faut-il lancer ou stopper le projet de déviation ?

En Dordogne, l'unique route du village de Beynac-Et-Cazenac est un axe largement emprunté pendant la saison touristique. Le président du département de la Dordogne estime que cette route est dangereuse, c'est pourquoi il défend un projet de déviation. Le projet de 32 millions d'euros a reçu le feu vert des ministères de la Culture et de l'Environnement. Pour ce faire, il prévoit la création d'un contournement et de deux ponts de chaque côté du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.