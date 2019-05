Dordogne : l'incontournable vide-grenier de Colombier attire chaque année beaucoup de monde

Chaque 8 mai est organisé le plus grand vide-grenier de la Dordogne : celui de Colombier. Avec 600 exposants, on y trouve un peu de tout. Des vêtements, des bibelots, des livres... tout ce qui permet de faire de bonnes affaires. A treize euros l'emplacement, l'investissement en vaut le coup. De plus, la cagnotte servira à financer l'achat d'équipements municipaux. Une véritable manne financière pour la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.