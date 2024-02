Dordogne : la falaise s'effondre sur la route à quelques mètres de maisons

Quand le bout de falaise s'est effondré, tout le voisinage a ressenti la secousse. Les deux maisons les plus proches ont été évacuées. Patrick discutait avec son voisin sur le trottoir juste avant l'éboulement. Le commandant Thierry Laguionie est l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Au départ, il a reçu un appel pour chute de fil électrique sur la voie publique. Au-delà des câbles électriques, il se rend rapidement compte de l'ampleur de la tâche pour sécuriser la zone. Les habitants de la commune viennent tous observer cet immense bloc de pierre : "C'est impressionnant quand même. C'est une route fréquentée". Les experts se rendront lundi sur place pour analyser la falaise, mais la pierre calcaire de la région et la quantité d'eau tombée cet automne pourraient être à l'origine de l'éboulement. Il faudra au minimum deux mois pour évacuer ces immenses blocs de pierres et sécuriser le reste de la falaise autour des maisons. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier