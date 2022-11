Dordogne, pays gourmand de la châtaigne

Depuis plus de 25 ans, chaque mois d'octobre, Villefranche-du-Périgord fête ses châtaignes. Sur la place du village, le rythme de la cornemuse et de l'accordéon se mélange avec celui des grilleurs de châtaignes. A première vue, la technique paraît simple, mais dans la région, cette tradition est prise très au sérieux. Cultivée depuis des siècles dans le Périgord, la châtaigne fait vivre de nombreuses familles à Villefranche. Un fruit essentiel à l'économie locale. Ce week-end, 800 kilos de châtaignes vont être grillés. Mais cette fête sert aussi à mettre en avant d'autres produits du terroir, comme l'omelette géante aux cèpes. Si les châtaignes poussent sur les arbres, elles se ramassent par terre. Le plus souvent, cela se fait avec une machine qui sépare directement la coque du fruit. Les fruits oubliés par la machine sont récoltés à la main. La châtaigne va être triée afin d'être transformée ou se retrouver aussi dans la pâtisserie. D'ailleurs, sur la place du village, les gâteaux vont être goutés par des jurys qui ne sont autres que des membres de la Confrérie de la Châtaigne. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier