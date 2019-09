Dorian : une tragédie historique pour l'archipel des Bahamas

L'ouragan Dorian s'est acharné durant des heures sur l'île de Grand Bahamas. Après les vents tempétueux atteignant les 350 km/h, une eau torrentielle et destructrice a envahi les lieux. Des vagues de trois à six mètres ont emporté des milliers de maisons. Côté humain, un premier bilan évoque cinq personnes décédées. S'étant affaibli durant la nuit du 2 septembre 2019, l'ouragan prend désormais la direction des côtes américaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.