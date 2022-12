Dormir dans un igloo, une expérience givrée

Il faut être bien couvert et être emmitouflé pour passer une nuit dans le Village Igloo à Avoriaz en Haute-Savoie. Environ 20 minutes de marches sont aussi nécessaires pour changer de latitude et de température. Malgré le froid, les participants ont hâte de passer la porte de leur igloo. Pourtant, il y fait 0 °C. Ces vacanciers vont y passer la soirée, et même y dormir. Se prendre pour des Inuits, c'est la surprise d'une mère à ses quatre enfants. "Ils ne savaient pas qu'on allait là", nous confie-t-elle. Mais construire un igloo ce n'est pas magique. Il faut quinze jours de travail pour obtenir un abri solide de quatre mètres d'épaisseur, où il fait très froid. On ne quittera donc pas ses gants pour déguster la fondue. Une bouillotte et un bonnet sont indispensables pour s'endormir. Après une nuit passée dans un igloo, le réveil sera difficile surtout durant les premières minutes avant d'entrer dans son pantalon. D'après les vacanciers, les pieds sont les plus difficiles à réchauffer à la sortie du lit. Un souvenir de vacances à se remémorer bien au chaud à la maison. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell