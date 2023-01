Dos d'âne illégaux, pourquoi rien ne bouge ?

Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne) compte près de 3 200 habitants et près d'une trentaine de dos d'âne. Ici, il n'y pas de rues sans ralentisseur. Il y en a même un peu trop qui sont particulièrement dangereux. Dans la rue, empruntée par deux lignes de bus, quatre ralentisseurs s'enchaînent en moins de 300 mètres avec des conséquences physiques pour les chauffeurs. Pourtant, un décret de 1914 encadre très clairement l'installation de dos d'âne dans notre pays. Quatre mètres de long pour dix centimètres de hauteur maximum. Les ralentisseurs doivent être installés sur des routes à trente kilomètres par heure et empruntés par pas moins de 30 000 véhicules par jour et sans transport en commun. Ces dos d'âne non conformes, Thierry en a fait son combat quotidien. Il tient à nous montrer ce dos d'âne situé dans une zone industrielle et emprunté selon lui par 30 000 véhicules par jour. Il a même créé une association pour permettre aux usagers de les répertorier. Les contentieux autour de ces dos d'âne hors-la-loi se sont multipliés ces dernières années. Mais les mairies responsables de la voirie refusent presque systématiquement de les enlever et les recours au tribunal administratif sont souvent très longs. TF1 A. Bourdarias, P. Véron