D'où vient l'expression "se tenir à carreau" ?

Marius et son petit frère adorent se chamailler sur le canapé. "Se tenir à carreau", les enfants savent immédiatement ce que cela veut dire. Être sage dans une surface carrée, c'est un peu l'idée de l'expression aujourd'hui, mais à l'origine, c'était autre chose. Pour le savoir, il faut remonter le temps : au Moyen Âge, au temps des châteaux-forts, des nobles chevaliers, mais aussi des arbalèteries. "Se tenir à carreau", c'est une expression très imagée. L'arbalète est tellement précise et tellement puissante qu'au moindre faux pas, on prend un carreau. Mais comment l'expression s'est-elle maintenue à travers le temps ? Selon ce professeur d'histoire, la formule proviendrait du XVIIIème siècle lors de la Terreur. Pendant la Révolution française, il y a une juridiction criminelle d'exception : le tribunal révolutionnaire. Ce tribunal avait lieu dans une salle carrelée dans laquelle les citoyens pouvaient assister au jugement. Le public est sommé de rester silencieux, de bien rester dans son carré de carrelage, d'où peut-être l'expression "se tenir à carreau". TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann, A. Janssens