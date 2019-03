Douai : un député LaREM du Nord conteste la suppression de dessertes TGV

Depuis le 24 mars 2019, Dimitri Houbron a entamé une marche à pied entre Douai et Paris. Le but est de contester contre la suppression des lignes directes de TGV entre la capitale et les villes moyennes. Par la même occasion, le député LaREM du Nord a sensibilisé le gouvernement sur l'importance du maintien de ces lignes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.