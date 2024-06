Doublage : ils refusent de perdre leur voix à cause de l'IA

Au cinéma, vous préférez les versions en français ou en version originale ? Le doublage de film nécessite des comédiens. Mais aujourd'hui, des voix artificielles peuvent facilement les remplacer. Dorothée Pousséo est une actrice spécialisée dans le doublage. La voix de Barbie en français, c'est elle. Et pour elle, rien ne peut remplacer la voix d'un être humain. Pour vous, nous avons fait un test avec Évelyne Dhéliat. Grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de lui faire présenter la météo en japonais. Face à cette avancée technologique, les comédiens demandent une protection de leur métier. Philippe Peyhtieu est l'une des voix célèbres de la série Les Simpson. "L'intelligence artificielle, c'est dangereux parce que ça va toucher 15 000 personnes qui travaillent dans les studios, des comédiens, des ingénieurs du son. Le doublage, c'est une industrie, raison de plus pour demander une exception culturelle sur ce secteur", dit-il. Un combat d'autant plus difficile que déjà certaines voix artificielles sont dotées d'émotions. TF1 | Reportage J. Chubilleau, V. Dépret, F. Le Goïc