Double fracture due à une chute dans les escaliers d’un immeuble : qui est responsable ? Le 13H à vos côtés

Globalement, si vous chutez dans l'escalier de votre immeuble ou dans un magasin alors que le sol est humide, il faut montrer le caractère anormal de la situation. Par exemple, un magasin a été jugé responsable de la chute d'une cliente parce qu'il y avait une fuite sur un frigo du rayon de charcuterie. De la même manière, les tribunaux examinent si la victime n'a pas commis une négligence fautive. Par exemple : on considère comme imprudence de descendre un escalier, alors qu'on sait qu'il est mouillé, avec des tongs aux pieds, avec un enfant dans les bras et accompagné d'un chien. Pour le cas de Marie, le fait que le ménage avait été fait le jour inhabituel peut prouver le caractère anormal de la situation. Tout cela est apprécié au cas par cas grâce à un faisceau d'indices. Dans la mesure du possible, il faut primordialement recueillir des témoignages de l'accident. Deuxièmement, vous devez prendre des photos. Troisièmement, il est nécessaire de faire rapidement constater les blessures par un médecin. T. Coiffier