Double homicide : le village de Pouyastruc sous le choc

Un homme et une femme ont été tués lundi soir dans un quartier résidentiel de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées). Tous deux étaient professeurs dans un collège de Tarbes à quelques kilomètres. Cédric a découvert un des corps. Choqué, le pompier a appelé la police puis s'est retranché chez lui comme tous les voisins. "J'ai agi comme je pouvais. Mais c'est vrai qu'à 150 mètres de chez vous, dans un petit village comme ça tout paisible, ça fait bizarre", confie-t-il. Dans ce village de 700 habitants, l'inquiétude et le choc règnent. Beaucoup ont entendu la nouvelle au réveil et ont du mal à y croire. L'auteur présumé n'a pas encore été arrêté. Les deux victimes avaient 32 et 55 ans. Le professeur d'EPS, le plus âgé, vivait sur la commune depuis de nombreuses années. Il était connu de tous. "Il était charmant. C'était une figure dans le village. Ça me crève le cœur, je vous assure", se désole une dame. Une enquête a été ouverte. Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas