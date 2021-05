Double meurtre dans une scierie du Gard : le tireur en fuite

La traque a commencé dès le début de la matinée. Elle est d'une ampleur inédite dans les Cévennes. Le drame s'est déroulé aux Plantiers, dans le Gard. Vers 9h30 ce mardi matin, l'un des employés abat son patron ainsi qu'un collègue par balles. L'origine du conflit pourrait être d'ordre professionnel. L'homme a fui dans la forêt et il est toujours armé. D'importants moyens sont actuellement déployés pour le rechercher. "Il s'agit d'un dispositif extrêmement important qui intègre des unités spécialisées. Sur place, on a également des hélicoptères qui circulent de façon à essayer de localiser cet individu", explique Maddy Scheurer, lieutenant-colonel. Âgé de 29 ans, le tueur présumé travaillait dans la scierie depuis un an. Le procureur d'Alès le considère comme très dangereux. "C'est un homme relativement jeune, tireur sportif et détenteur d'un certain nombre d'armes et qui connaît bien les lieux", confie-t-il. Les autorités appellent les habitants à la plus grande prudence. Tous les enfants ont été retirés des écoles aux alentours par précaution.